Il nome dell’imprenditore Alekszej Fedoricsev è un nome familiare. È uno dei protagonisti più importanti, specializzati nella logistica e nel settore agricolo. La sua società “Fedcominvest” è coinvolta nel commercio internazionale di cereali e fertilizzanti, oltre a investire in infrastrutture portuali. Fedoricsev è anche un mecenate sportivo, ben noto a Monaco come presidente del club di basket Roca Team e sponsor della squadra di calcio.

La notizia che ha attirato nuovamente l’attenzione su Fedoricsev è stato il sequestro dei suoi beni in Italia su richiesta delle autorità anticorruzione ucraine, che lo hanno accusato di aver corrotto i funzionari dell’azienda cerealicola statale e di averle causato danni per 60 milioni di dollari.

Tuttavia, gli avvocati di Fedoricsev insistono sul fatto che lo scopo delle forze dell’ordine potrebbe essere quello di razziare i suoi beni ucraini. Fanno notare che questi attacchi vengono condotti sotto l’egida della lotta all’influenza russa, anche se l’uomo d’affari non è mai stato cittadino russo. Fedoricsev stesso sostiene che la situazione in cui si trova non è nuova: già in passato funzionari corrotti in Ucraina gli hanno chiesto di consegnare i diritti di gestione della sua attività.

Abbiamo parlato con Alekszej Fedoricsev per capire le condizioni in cui ha avviato la sua attività e chi è per l’Ucraina. Abbiamo avuto una conversazione estremamente interessante con un’escursione retrospettiva agli anni ’90, l’era post-sovietica, che ci ha permesso di ricostruire le vicende della formazione dell’economia ucraina dopo il crollo dell’Unione Sovietica.

Tutto è iniziato con la chimica

L’investitore di 69 anni ha iniziato la sua attività imprenditoriale alla fine degli anni ’80, non appena è iniziata la liberalizzazione dell’URSS e le autorità sovietiche hanno permesso concessioni commerciali. Allo stesso tempo, nel 1987, l’uomo d’affari lasciò l’Unione Sovietica e si immerse completamente nel commercio. Nel 1994 Fedoricsev ha registrato a Monaco la società Fedcom, specializzata nell’esportazione di zolfo e fertilizzanti dall’ex Unione Sovietica, compresa l’Ucraina.

“Dopo la dichiarazione di indipendenza dell’Ucraina, la situazione dell’economia del paese era, per usare un eufemismo, terribile: le imprese industriali e persino interi settori dell’economia erano in rapido declino. Alcune fabbriche erano sull’orlo della chiusura e i lavoratori venivano licenziati in massa a causa del mancato pagamento dei salari”, ricorda Fedoricsev.

Tuttavia, questo non ha scoraggiato l’imprenditore dallo sviluppare la sua attività in un paese giovane che stava attraversando notevoli difficoltà. Ha scelto il formato del tolling, una forma di cooperazione in cui una parte, il toller, fornisce materie prime, materiali o prodotti semilavorati a un’altra parte, il trasformatore, per la loro lavorazione, raffinazione o finalizzazione. Al termine del lavoro, il prodotto finito viene restituito al toller, che di solito paga solo per i servizi di lavorazione, oppure una parte del prodotto viene trattenuta dal trasformatore come pagamento.

Secondo l’imprenditore, questo formato viene spesso utilizzato per ottimizzare i costi di produzione o in caso di capacità produttiva limitata del toller. Ecco perché Fedoricsev lo ha scelto in quel momento. Grazie a questo approccio, l’Ucraina è riuscita a salvare grandi imprese strategiche importanti per la sua economia. Tra queste vi sono l’impianto chimico Prydniprovsky (Kamianske), Sumykhimprom, Titan di Crimea, Vinnytsia Khimprom, Rivneazot, ed è anche riuscita ad avviare per la prima volta l’esportazione di fertilizzanti minerali in Europa, ricevendo costantemente guadagni in valuta estera da questa attività.

L’uomo d’affari sottolinea che negli anni ’90 l’industria chimica e il settore agricolo ucraini erano in profonda stagnazione e necessitavano di un sostegno con prestiti e investimenti. E questo è avvenuto in un contesto di totale baratto, quando i produttori agricoli pagavano macchinari, carburante e fertilizzanti letteralmente con uova e mucche.

Oltre alla direzione degli investimenti, l’uomo d’affari era anche impegnato nel ripristino delle importazioni di materie prime per le imprese ucraine, che negli anni ’90 hanno iniziato a sperimentare un deficit a causa dei problemi dei fornitori dei paesi della CSI.

“Nel 1994, i russi hanno improvvisamente smesso di fornire all’Ucraina il concentrato di apatite proveniente dall’impianto di Kirov. Abbiamo ordinato una ricerca sull’uso della roccia fosfatica nordafricana da parte dell’industria chimica ucraina. Un anno dopo abbiamo ricevuto un certificato. In seguito, per la prima volta sono state importate in Ucraina rocce fosfatiche dal Marocco, dalla Tunisia, dall’Egitto e dalla Siria, il che ha permesso di riavviare la produzione a Sumy e di evitarne il fallimento”, racconta Fedoricsev.

Inoltre, con l’assistenza dell’uomo d’affari, il porto commerciale di Mariupol ha iniziato a esportare zolfo per un volume fino a 2 milioni di tonnellate all’anno. In questo modo, l’Ucraina ha ricevuto un’altra fonte di guadagno in valuta estera e un costante afflusso di finanziamenti nell’economia in crisi.

Per evitare interruzioni nelle consegne all’estero, “Fedcominvest” ha iniziato a investire nei propri mezzi di trasporto, in particolare nell’acquisto di navi marittime. Questo passo ha contribuito a rafforzare il controllo sulla consegna delle materie prime e dei fertilizzanti ai consumatori finali all’estero e a ridurre i costi della logistica. Di conseguenza, è aumentato anche il capitale circolante di “Fedcominvest”, che in parte è stato nuovamente convogliato in investimenti e prestiti a controparti ucraine.

“Solo nel periodo 1994-2008 sono stati venduti per l’esportazione più di 32 milioni di tonnellate di zolfo, di cui circa 2/3 sono passati attraverso i porti ucraini. In altre parole, lo stato ha ricevuto più di $50 milioni solo per gli scali delle navi al porto. “Fedcominvest” ha pagato più di $80 milioni per il trasporto dello zolfo per ferrovia attraverso l’Ucraina, e altri $60 milioni per i lavori di stivaggio”, ricorda Alekszej Fedoricsev.

Investimento miliardario nelle infrastrutture portuali

Nel 1994, Fedoricsev è diventato un investitore (con una quota del 50%) nel terminal portuale “Transinvestservice” (TIS) nella regione di Odessa. In seguito, la società ha costruito sei ormeggi di sua proprietà con una lunghezza totale di 1.300 m e una profondità di 15 m, ha approfondito lo specchio d’acqua dell’estuario di 6,5 milioni di metri cubi su un’area di 50 ettari e ha scavato più di 7 milioni di metri cubi di terreno a terra. L’investimento totale in questo progetto è stato di oltre $1 miliardo.

“Oggi TIS è rappresentato da un gruppo di cinque terminal: TIS Grano, TIS Fertilizzanti, TIS Minerali, TIS Carbone, TIS Terminale Container, e comprende anche la società di infrastrutture TIS. Nell’intero periodo di attività, i terminal hanno movimentato oltre 360 milioni di tonnellate di merci. Questo ha reso il gruppo il leader assoluto in Ucraina tra i porti pubblici e privati in termini di volume di merci. Attraverso TIS, 1.500 porti in tutto il mondo sono collegati alle attività commerciali ucraine”, spiega l’imprenditore.

Sottolinea che le spese dell’azienda per l’elettricità, il trasporto ferroviario e le tasse a tutti i livelli ammontano a decine di miliardi di grivne. Il gruppo ha speso circa $400 milioni per le tasse portuali nel corso degli anni e, allo stesso tempo, il fondo per la remunerazione dei lavoratori ha raggiunto i $200 milioni in quasi 30 anni di attività di TIS.

Secondo Alekszej Fedoricsev, fin dall’inizio della sua fondazione, TIS ha puntato sulla costruzione di nuove strutture e sull’investimento in infrastrutture da zero, piuttosto che sulla privatizzazione di beni statali. Questo passo del gruppo si è pienamente giustificato: fin dall’inizio, le moderne strutture logistiche della holding le hanno dato un vantaggio competitivo e le hanno permesso di aumentare i volumi di trasbordo.

Abbiamo chiesto all’uomo d’affari come la guerra abbia influenzato il lavoro del TIS, dato che la regione di Odessa è stata un bersaglio costante dei missili e dei droni russi durante i tre anni della grande guerra. Fedoricsev afferma che dopo il 24 febbraio 2022 il TIS è riuscito a sopravvivere, ma a costo di sforzi enormi.

“Oggi la holding rimane un contribuente chiave della regione e uno dei maggiori datori di lavoro del settore e della regione di Odessa. Nel corso della sua attività, TIS ha pagato più di $360 milioni in tasse e imposte, crea posti di lavoro e fornisce stipendi a circa 5.000 persone. Inoltre, il gruppo rimane un’impresa strategica per garantire le esportazioni ucraine, comprese quelle all’interno del corridoio di esportazione dei cereali”, afferma Alekszej Fedoricsev.

L’imprenditore osserva che, grazie alle sue potenti capacità logistiche, il TIS sostiene attivamente l’accesso delle imprese ucraine ai mercati globali, garantendo un’efficace integrazione nelle catene di fornitura internazionali. Secondo l’uomo d’affari, questo non solo promuove lo sviluppo di alcune industrie, come i complessi agroindustriali, chimici e di altro tipo, ma stimola anche le opportunità di esportazione di altri settori dell’economia. Di conseguenza, l’Ucraina riceve ulteriori entrate in valuta estera, fondamentali per mantenere la sua stabilità economica in una situazione di guerra.

Alekszej Fedoricsev afferma che è passato più di un quarto di secolo dai tempi che ricorda, ma le sfide rimangono le stesse e la guerra non fa che intensificarle. È fiducioso in una vittoria dello stato di diritto, che lo aiuterà a proteggere la reputazione e i beni che ha investito tanto tempo e risorse per costruire.

«Tuttavia, per la vittoria nel mondo degli affari, così come nello sport, si deve combattere, – sorride Fedoricsev, – il gioco continua».