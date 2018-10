In un reportage su un viaggio nell'isola durato 9 giorni

Tra tutte le regioni italiane, è la Sicilia quella dove si mangia meglio. A decretarlo è il New York Times in un articolo a firma Meredith Belthune, giornalista freelance che collabora con la testata, che ha scritto il reportage di un suo viaggio in Sicilia durato 9 giorni durante il quale è stata a Cefalù, Menfi, Licata, Ragusa, Noto e Palermo.

Nel corso del suo tour, la Belthune ha assaggiato, e raccontato ai lettori dello storico quotidiano, diverse pietanze della tradizione culinaria siciliana rimanendone entusiasta. Dalla pasta alla Norma a quella con i ricci, passando per la caponata. E poi i dolci: cassata e cannoli tanto per cominciare. La giornalista ha anche voluto provare il tipico street food siciliano come le arancine e le panelle palermitane e la scaccia ragusana.

“Sono convinta che la Sicilia sia la parte migliore dell’Italia, almeno in senso culinario”, ha concluso la reporter che racconta di aver apprezzato la nostra cucina per la sua capacità di saper unire particolari mix di sapori, dal dolce al salato, in maniera unica.