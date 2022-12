Toyota Motor Corporation è stata fondata nell’omonima città giapponese di Toyota nel lontano 1933. Ha una storia quindi quasi centenaria il brand del sol levante, e i suoi all’incirca nove milioni di veicoli prodotti all’anno ne fanno la maggior casa automobilistica di tutto il Giappone. Ma il marchio è presente eccome anche in Europa, e altresì in Italia dove al 2022 con oltre 720 mila veicoli immatricolati fa registrare un aumento dell’8% rispetto al 2021. Addirittura nel 2008 la compagnia asiatica superò niente meno che la General Motors trasformandosi nella prima azienda di produzione di auto al mondo.

I numeri confermano la bontà del gruppo anche a livello europeo, dove la casa giapponese ha messo in archivio oltre 560 mila veicoli nel 2022, risultato che è in calo rispetto a quello conseguito nel 2021 dal marchio, ma che è comunque più alto di tutta la media europea. La Toyota produce veicoli affidabili, e di diversa gamma, dalle utilitarie ai fuori strada. Negli ultimi anni si è anche lanciata nella produzione di veicoli ibridi che stanno concorrendo al successo del brand, oltre che al posizionamento dello stesso come azienda “green”.

Curiosità sul brand Toyota, o meglio sul suo nome. Toyota può essere scritto in giapponese con otto colpi di pennello, e ciò nella cultura giapponese rappresenta un elemento di buona sorte, essendo l’8 un numero fortunato in Giappone, così come in Cina.

Problemi con lo schermo multifunzione

Lo schermo multifunzione su alcuni modelli Toyota è stato oggetto di un massiccio richiamo da parte dell’azienda giapponese, al momento prettamente in Cina. Gli esperti parlano di un difetto che potrebbe non far funzionare in maniera corretta lo schermo quando ad esempio si cambia marcia, per via di errori all’interno del programma di controllo. Ciò può ovviamente distrarre il conducente aumentare il rischio durante la guida. Il richiamo ha preso in considerazione per ora Lexus NX 260, NX 350h e NX 400h+.

Volante difettoso su alcuni RAV4 AWD

Quando si acquista un’auto come RAV4, con un prezzo a partire da oltre 35 mila euro, ci si aspetta tanta qualità. Alcuni clienti possessori di questo modello Toyota denunciano invece la delaminazione della superficie in pelle mista dello sterzo di guida. Ciò ,oltre a essere un inestetismo che salta subito all’occhio, può rappresentare un problema di sicurezza. Alcuni esperti affermano che questo materiale sia poco resistente ai raggi UV, e quindi questo staccamento dal volante accade prettamente ai veicoli parcheggiati in strada.

Airbag e cinture di sicurezza: il problema alla centralina nel 2020

La casa giapponese, il cui vero nome è Toyota Jidōsha Kabushikigaisha, ha effettuato un altro maxi richiamo nel 2020. Protagonista di questo richiamo era stato l’airbag, elemento imprescindibile per la sicurezza al volante. Il problema, risiederebbe però nella centralina, che influenza anche un malfunzionamento delle cinture di sicurezza. Alcuni pezzi di ricambio Toyota possono essere facilmente incontrati anche di seconda mano su Ovoko, ma ben più complesso diventa invece quando il guasto riguarda parti elettroniche, che vanno riprogrammate dall’azienda “madre” come in questo caso.

Difetto ai finestrini elettrici

Sei milioni e mezzo di auto richiamate nel 2015 per i finestrini, ma questo difetto probabilmente tocca ancora oggi i possessori di modelli quali Corolla, Matrix, Sequoia, Tundra, Scion xB, e poi Camry e Camry Hybrid, Highlander e Highlander Hybrid (2008-2011), RAV4 (2006-2011), Yaris (2006-2010) e Scion xD. Il rischio serio è l’incendio, che potrebbe essere provocato dalla poca lubrificazione dei sistemi dei finestrini.

La batteria 12V fa brutti scherzi su RAV4

Toyota non sfugge ai richiami e ai difetti come tanti altri marchi prestigiosi di automobili, però che gli errori riguardino ancora l’auto RAV4 fa notizia. Negli Stati Uniti sono oltre dieci le denunce di incendio provocate dalla batteria del veicolo, o almeno questa è l’ipotesi vista la localizzazione delle fiamme (lato sinistro del vano motore).

Toyota Yaris: guasti alla trasmissione

Quando si parla di auto gli esperti di Which car sono una garanzia. La stessa rivista australiana ci fa sapere di un difetto non proprio da poco su Toyota Yaris e Yaris Cross ibrida. Il problema interessa la trasmissione che potrebbe causare l’arresto improvviso dell’auto in marcia.

La Yaris ibrida presenta comunque altri tre problemi, di minor rilevanza rispetto a quello che investa la trasmissione, ma comunque noiosi. C’è chi ha rilevato ad esempio una cattiva copertura del cablaggio elettrico, che permetterebbe l’ingresso di acqua e quindi la corrosione dei cavi. C’è poi il problema relativo al gonfiaggio erroneo dell’airbag del passeggero, che secondo i dati si gonfia per la metà. Esiste poi un’altra segnalazione su Toyota Yaris che vede protagonisti i freni. Su questo modello, infatti, il liquido frenante viene disperso, e ciò può causare una corrosione dell’interno pompa dei freni e quindi di conseguenza una riduzione dell’efficienza di tutto il sistema frenante.