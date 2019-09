Lo studio condotto su mezzo milione di persone in dieci paesi europei

Crolla un mito, quello delle bibite analcoliche e light: non riducono affatto i rischi di mortalità per malattie come quelle cardiovascolari o per malattie digestive. Lo dicono i risultati di una indagine condotta in dieci paesi europei e pubblicati sulla rivista Jama Interal medecine. Per chiarire: non c’è relazione tra consumo di bibite analcoliche o addolcite artificialmente, ma nemmeno un loro apporto positivo al nostro organismo.

In this large European study, consumption of sugar-sweetened and artificially sweetened soft drinks was positively associated with all-cause deaths. https://t.co/58OmixHnJQ — JAMA Internal Medicine (@JAMAInternalMed) September 3, 2019

In questo studio di coorte basato sulla popolazione di 451.743 individui provenienti da 10 paesi in Europa (Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito), un maggiore consumo di bevande analcoliche totali, zuccherate e dolcificate artificialmente è stato associato a un rischio più elevato di mortalità per tutte le cause. Il consumo di bibite zuccherate artificialmente era associato positivamente alla morte per malattie circolatorie e le bibite zuccherate con zucchero erano associate alla morte per malattie digestive.

Le bevande analcoliche vengono consumate sempre più frequentemente, ma non è noto se questo consumo sia associato al rischio di mortalità ed è stato finora sottovalutato nelle popolazioni europee.

L’obiettivo della ricerca era quello di esaminare l’associazione tra consumo totale di bevande analcoliche zuccherate o addolcite artificialmente e la successiva mortalità totale, specificata per causa.

Tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2000, sono stati reclutate 521 330 individui. Sono stati esclusi quelli che avevano riportato cancro, malattie cardiache, ictus o diabete; quelli con dati sull’assunzione dietetica non compatibili, fino a arrivare al campione di 451 743 con un’età media (DS) di 50,8 (9,8) anni e con 321 081 donne (71,1%).

Durante un follow-up medio (intervallo) di 16,4 (da 11,1 in Grecia a 19,2 in Francia), si sono verificati 41.693 decessi. È stata riscontrata una maggiore mortalità per tutte le cause tra i partecipanti che hanno consumato 2 o più bicchieri al giorno (rispetto ai consumatori di meno di 1 bicchiere al mese) di bevande analcoliche totali (hazard ratio [HR], 1,17; IC al 95%, 1,11-1,22; P < .001), bevande analcoliche zuccherate (HR, 1,08; IC 95%, 1,01-1,16; P = 0,004) e bevande analcoliche zuccherate (HR, 1,26; IC 95%, 1,16-1,35; P <.001). Sono state osservate anche associazioni positive tra bevande analcoliche addolcite artificialmente e decessi per malattie circolatorie (≥2 bicchieri al giorno contro <1 bicchiere al mese; FC, 1,52; IC al 95%, 1,30-1,78; P <0,001) e tra zucchero zuccherato bevande analcoliche e decessi per malattie digestive (≥1 bicchiere al giorno contro <1 bicchiere al mese; FC, 1,59; IC al 95%, 1,24-2,05; P <.001). Le analisi dei dati sono state eseguite dal 1° febbraio 2018 al 1° ottobre 2018.

Lo studio ha scoperto, quindi, che il consumo di bevande analcoliche totali, zuccherate e dolcificate artificialmente era positivamente associato a decessi per tutte le cause, nel campione selezionato in Europa; Secondo la rivista, quindi, i risultati supportano le campagne di salute pubblica volte a limitare il consumo di bevande analcoliche.