Si tende spesso a dare importanza alla protezione solare esclusivamente nei mesi più caldi dell’anno o quando ci si espone al sole. In realtà, è caldamente consigliato il suo impiego in qualunque periodo dell’anno e con qualsiasi condizione atmosferica. A confermarlo, tra gli altri, è il Dott.Claudio Conforti, Medico dermatologo, che suggerisce di integrarla nella routine di ogni giorno.

Includere la crema solare nella skincare quotidiana è il miglior modo per evitare danni solari continuativi e cronici, responsabili sia del fotoinvecchiamento che della possibile comparsa di tumori alla pelle. Non è errato, di conseguenza, definire la crema solare come il cosmetico anti-età ideale. La routine di applicazione si differenzia a seconda della stagione: se in estate la crema andrebbe applicata ogni due ore, ricordandosi di trattare zone sovente poco considerate come orecchie, nuca, collo o piedi, in inverno è possibile limitarsi ad un’applicazione mattutina.

Al momento di acquistare un solare è importante verificare la presenza dei simboli “UVB” e “UVA” che garantiscono una maggiore protezione. Questi simboli fanno riferimento a due tipologie di raggi ultravioletti: i primi, più presenti nei mesi caldi, raggiungono il loro picco nelle ore centrali della giornata e vengono ritenuti i principali responsabili della comparsa di eritemi e scottature. I raggi UVA, invece, sono presenti lungo tutto l’arco dell’anno, hanno la medesima intensità nelle varie ore della giornata e, danneggiando le fibre elastiche del derma, rappresentano la causa principale dell’invecchiamento della cute.

Come scegliere il giusto solare?

Ritenere che CC cream e altri prodotti per il make-up siano in grado di sostituire una crema solare è un errore: solo i solari che presentano indicazioni UVA/UVA E SPF assicurano una protezione reale esponendosi al sole. Nello scegliere la crema solare è fondamentale tener conto di alcuni fattori: fototipo, tipologia di pelle e contesto d’uso. Una buona idea, per essere certi di individuare il prodotto in linea con le proprie esigenze, è richiedere dei campioncini in farmacia.

Entrando nel merito dei fattori di protezione solare (i cosiddetti SPF), i dermatologi sono concordi nel raccomandare un fattore non inferiore a 15. Un SPF pari a 30 sembrerebbe essere l’indice più adatto per coloro che sono soliti svolgere attività all’esterno per diverse ore. Un indice elevato contraddistingue le creme che offrono una protezione più efficiente dalle scottature causate dai raggi UVB. Un buon prodotto, in questo ambito, deve essere fotostabile, non tossico e non sensibilizzante. Una crema solare di qualità è resistente ad acqua e sudore, oltre a risultare facile da applicare e a lasciare una gradevole sensazione sulla pelle.

Appare evidente come affidandosi a creme solari di qualità la pelle potrà godere, durante l’anno, di una protezione ottimale dai raggi del sole. Eppure, il desiderio di risparmiare porta troppe persone ad optare per delle opzioni meno costose ma, inevitabilmente, non così efficaci. Il prezzo elevato è in genere giustificato dalla presenza, tra gli ingredienti, di sostanze antiossidanti, anti-age, o da formulazioni ideate specificamente per le pelli sensibili. Chi sceglie di acquistare online ha l’opportunità di sfruttare promozioni e offerte, ma anche di attivare uno strumento davvero utile: i codici sconto.

Notino, ad esempio, nel proprio sito ufficiale propone un’ampia selezione di articoli, a partire da cosmetici, creme, deodoranti, profumi e prodotti per la cura della pelle. Il suo catalogo include anche una vasta gamma di protezioni solari, inseriti in un’apposita sezione. E l’e-shop si dimostra generoso con la clientela, offrendo codici promozionali e offerte periodiche ideali per chiunque desideri inserire nella routine quotidiana prodotti di alta gamma a prezzi accessibili.

Visitando portali specializzati nel raccogliere, verificare e pubblicare offerte e codici sconto, come Discoup.com, è semplice trovare le migliori occasioni di risparmio del momento, per Notino e per centinaia di altri shop online. I codici sconto sono lo strumento ideale per coloro che ricercano uno shopping di qualità senza preoccupazioni dal momento che consentono di acquistare prodotti dei migliori brand senza vedere svuotarsi il portafoglio. Una cosa è certa: grazie ai coupon Notino verificati da Discoup e pubblicati nella sua pagina dedicata al brand, un budget limitato non rappresenta più un problema.

Consigli per utilizzare con criterio la protezione solare

Una routine di bellezza che comprenda i prodotti solari è quanto di meglio esista per mantenere la pelle in condizioni ottimali, in estate come in inverno. E l’ordine con cui i vari prodotti dovrebbero essere impiegati è destinato a variare in base alle proprie abitudini quotidiane.

Se è consigliato applicare le creme solari che presentano filtri minerali al termine della routine di pulizia del viso, le opzioni più leggere sono utilizzabili sia prima che dopo. In ogni caso, il trucco andrà applicato successivamente. Nella stagione più calda è preferibile rinunciare a creme eccessivamente ricche, puntando su texture leggere e ricordando di applicare la crema stessa più volte al giorno.

In caso di viso truccato si potrà fare affidamento a solari in polvere dotati di applicatore integrato o, in alternativa, a cappelli e occhiali. Tuttavia, la soluzione migliore è sempre struccarsi prima di riapplicare il solare, puntando sulla protezione della pelle piuttosto che sull’effetto abbellente del make-up. È necessario ricordare come attraverso un’adeguata protezione solare sia più semplice preservare i risultati ottenuti tramite skincare e trattamenti estetici.

In definitiva, può essere ribadito senza timori di smentita come la protezione solare rappresenti un vero trattamento di bellezza; anzi, ha tutto il diritto di essere considerato uno dei più efficaci in ogni momento dell’anno.