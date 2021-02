È successo a Roma

Una donna è in carcere per accusato di omicidio.

Una 47enne ha accoltellato il marito al culmine di una lite domestica.

L’uomo ha avuto il polmone perforato.

Una donna di 47 anni ha accoltellato il marito al culmine di una lite domestica. È successo a Roma, nel quartiere Romanina.

La 47enne dovrà rispondere di tentato omicidio. Il marito è stato sottoposto a un intervento chirurgico al Policlinico di Roma Tor Vergata a causa di un polmone perforato ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna, invece, durante la lite non ha riportato ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia e anche quelli della polizia scientifica.

Stando a quanto riferito dagli investigatori, il motivo del litigio sarebbe stato un computer o uno smartphone. In particolare, l’acquisto di dispositivi elettronici per i figli.

La donna, che si trova in carcere, ha cercato anche di scusarsi e ha detto che non si è resa conto del gesto compiuto: «Abbiamo litigato per l’acquisto di materiale scolastico per i nostri figli. L’acquisto di generi informatici», come riportato su Il Messaggero.