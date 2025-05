Diversi feriti

Oggi, lunedì 26 maggio, la città di Liverpool si è riunita per celebrare il trionfo del Liverpool FC, che ha conquistato il suo 20° titolo di Premier League, eguagliando il record del Manchester United. Decine di migliaia di tifosi, avvolti in sciarpe rosse e bandiere, hanno affollato le strade del centro per la parata della vittoria. Ma la gioia è stata interrotta da un tragico incidente: un’auto ha investito diversi pedoni. Un uomo è stato arrestato e la polizia sta indagando per chiarire le dinamiche dell’evento.

La parata del trionfo

La parata, organizzata per celebrare il successo dei Reds, è iniziata alle 14:30 ora locale, lungo un percorso di 15 chilometri, partendo da Allerton Maze nel sud della città e dirigendosi verso il centro. I giocatori del Liverpool, a bordo di due autobus scoperti con la scritta “Ours Again”, hanno sfilato mostrando il trofeo della Premier League, conquistato con quattro giornate di anticipo grazie a una stagione straordinaria, con sole due sconfitte in 33 partite. La folla, nonostante il maltempo, ha creato un mare di fumo rosso, fuochi d’artificio e canti, con il Royal Liver Building illuminato da immagini del club.

L’incidente in Water Street

Poco dopo le 18:00 (le 19:00 italiane), la festa è stata interrotta: un’auto ha investito diversi pedoni in Water Street, una delle vie centrali di Liverpool, dove migliaia di tifosi erano riuniti. Secondo la Merseyside Police, che ha risposto immediatamente alla segnalazione, l’auto si è fermata sul posto e un uomo, il conducente, è stato arrestato. “Stiamo attualmente gestendo la segnalazione di un incidente stradale nel centro di Liverpool”, ha dichiarato la polizia in un comunicato ufficiale. “I servizi di emergenza sono sul posto, e stiamo valutando la situazione per garantire che le persone ricevano l’assistenza medica necessaria il più rapidamente possibile”.

Primi soccorsi e feriti

Il servizio di ambulanze del Merseyside ha confermato l’intervento di diversi mezzi per prestare soccorso ai feriti. Sebbene non sia stato ancora reso noto il numero esatto delle vittime o la gravità delle loro condizioni, le prime informazioni riportano “diversi feriti” tra i pedoni coinvolti. Gli operatori sanitari, in collaborazione con la polizia e altri servizi di emergenza, hanno lavorato per stabilizzare la situazione in una zona densamente affollata.

Le indagini in corso

La polizia ha definito l’evento come una “collisione” legata al “traffico stradale” e sta conducendo indagini per determinare le cause dell’incidente. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto intenzionale o di un tragico errore. La Merseyside Police ha confermato che il conducente, un uomo, è stato fermato immediatamente dopo l’incidente e rimane in custodia. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di fornire eventuali testimonianze o filmati che possano aiutare a ricostruire l’accaduto, mentre la zona di Water Street è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di emergenza e le indagini.