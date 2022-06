Dramma in provincia di Livorno

Dramma a Vada, frazione del comune italiano di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno.

Una turista tedesca di 37 anni, Maria Clara Shermer, è morta nel pomeriggio di ieri, martedì 7 giugno, per annegamento dopo avere salvato il figlio 17enne che stava per essere trascinato dalla corrente.

Stando a una prima ricostruzione, la donna si è sentita male mentre era in acqua, con il mare mosso, e non è riuscita più a rientrare a riva, annegando. La donna, insieme alla sua famiglia, stava trascorrendo le vacanze a Rosignano. S’ipotizza che il malore sia stata conseguenza dell’eccessivo sforzo per salvare il figlio. Sul posto sono intervenuti insieme ai volontari del 118 con medico, la polizia municipale di Rosignano e la Capitaneria.

Come riportato da IlMattino.it, anche il marito della donna aveva tentato di raggiungere il figlio, tuffandosi in acqua ma senza riuscirci. Ha provato anche a soccorrere la moglie. L’allarme è stato lanciato dai bagnanti che hanno assistito alla scena. Il marito e il figlio di Maria Clara Shermer sono stati portati a riva e stanno bene. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare.