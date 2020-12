Il 2020 tra le altre cose verrà ricordato come anno di consacrazione per il settore della tecnologia digitale odierna. Raramente si era assistiti a un periodo in cui le principali attività, da quelle lavorative alla didattica, senza naturalmente escludere lo svago e il divertimento, avevano coinciso con lo stesso tipo di sistema utilizzato. Eppure durante questo anno ancora in corso, abbiamo assistito a una crescente richiesta di servizi, di diverso tipo, svolti per uso della tecnologia digitale e della rete internet.

I vari utilizzi della tecnologia digitale oggi

La modalità di lavoro in smart working, è diventata una delle parole più utilizzate durante questo periodo, mentre si sono affermate le realtà che operavano nel campo dello streaming video, dei sistemi di clouds, di eventi sportivi seguiti on demand, attraverso l’utilizzo delle smart tv. In particolare abbiamo assistito a un anno dove ci sono state molte importanti uscite a livello di software e di nuovi hardware, come le console Sony e Microsoft, ad esempio, o come il rilascio dei nuovi iPhone 12, del consolidamento di diverse aziende specializzate in app di gioco che sono state scaricate dal Google Play Store e dall’App Store. Numeri importanti per il settore della tecnologia e anche per la videoludica, che ormai si è settorializzata in base all’argomento e al genere di gioco. Ci sono molte realtà che operano appunto nel settore del gaming, dove la richiesta di app e di giochi scaricati aumenta sensibilmente di mese in mese, con un numero di app sempre più elevato che sono disponibili sugli store per iPhone e per sistema Android.

Le grandi novità per il settore del gioco digitale

La vera novità per il gioco è rappresentata però dalla modalità e funzionalità in versione cloud, con Apple che sta pensando di mettere in commercio dispositivi senza sistema operativo, che funzionerà appunto su cloud per rendere ancora più leggeri i proprio hardware. Senza addentrarci troppo nel campo della tecnologia di ultima generazione, che è ancora in fase sperimentale, è importante quantificare il numero di utenti attivi che ci sono stati in Europa, In Italia e negli Stati Uniti che hanno eseguito un accesso tramite dispositivo mobile per giocare online. In Italia attualmente oltre il 75% degli utenti usa lo smartphone per acquisire notizie, per accedere ai social network e per svolgere attività di tipo sportivo, tramite app. Queste percentuali tornano utili anche per descrivere un altro fenomeno, quello del gioco digitale dei casinò online come https://www.888casino.it/ ad esempio che durante questi 11 mesi del 2020 hanno visto i volumi di traffico aumentare sensibilmente, in parte in linea con il dato che era stato prodotto durante lo scorso, biennio, ma spesso con risultati sorprendenti che ci indicano come il settore del gioco online durante questi 10 anni abbia avuto un’inesorabile ascesa, con le attrattive che vivevano fase alterne di fortuna, ma con una costante attività da parte degli utenti e dei giocatori che ormai ricercano soluzioni alternative rispetto a quelle dei live casinò, sempre più difficile da reperire e da raggiungere in molte zone d’Italia.

I dati europei per il settore del gioco online durante il 2020

Durante questi anni abbiamo assistito infatti alla pokermania prima, per poi arrivare a un consolidamento da parte di altri giochi, vecchi e nuovi, che possono essere praticati attraverso i migliori casinò online sicuri presenti sul palinsesto nazionale e che fanno capo all’ente ADM che viene gestita dall’agenzia delle dogane e dei Monopoli. Una domanda costante e crescente che mostra come il gioco online sia diventata una presenza costante anche in Italia, come nel resto in tutta Europa, in Asia e nell’America settentrionale. Le aziende specializzate in software sono sempre più presenti e si occupano dello sviluppo dei giochi che vengono poi praticati attraverso i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Sotto il profilo della tecnologia e della reputazione online il gioco online ha effettuato molti passi in avanti, così come è avvenuto durante gli ultimi dieci anni per il settore del gaming. I videogames di ultima generazione vengono sviluppati e praticati anche attraverso i dispositivi mobili, che naturalmente vengono realizzati in una versione più leggera rispetto alle versioni per PC fisso e per console. Un boom commerciale che mostra come oggi lo smartphone venga utilizzato in vari modi, in base alle esigenze degli utenti e alle loro priorità. Un cambio di prospettive che è insito nella tecnologia mobile che solo 13 anni fa iniziava a muovere i primi passi grazie al rilascio della Apple del primo modello di iPhone.