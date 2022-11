Uno schiaffo al Governo Meloni?

LA NOTIZIA

Luigi Di Maio, non eletto al Parlamento, è in corsa per l’incarico di inviato speciale all’Unione Europea per la Regione del Golfo Persico.

L’APPROFONDIMENTO

Luigi Di Maio, che ha guidato la scissione dal MoVimento 5 Stelle, fondando Impegno Civico, non riuscendo però ad essere eletto nel Parlamento, potrebbe avere un incarico europeo. L’ex ministro degli Esteri fa parte di una lista di quattro nomi da cui sarà scelto il nome di inviato speciale UE per la Regione del Golfo Persico. Gli altri nomi: Dimitris Avramopoulos (greco, ex ministro ed ex commissario europeo); Markos Kiprianou (cipriota, ex ministro degli Esteri); un ex ministro degli esteri della Slovacchia.

A quanto pare, la candidatura italiana sarebbe più forte delle altre tre perché, tra i quattro Paesi, l’Italia è senza dubbio quello più significativo. Inoltre, ci sarebbe stato il via libera di Mario Draghi, ex presidente del Consiglio dei Ministri.

Nei prossimi giorni sarà formulata la proposta a Josep Borrell, Alto Rappresentante per la politica estera e capo del SEAE (Servizio europeo per l’Azione esterna). E, stando alle indiscrezioni di stampa, Di Maio sarebbe il preferito.

Tra l’altro, il politico 36enne di Avellino, ai tempi del secondo Governo Conte, dovette ricucire i rapporti con Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti dopo che quell’esecutivo decise di bloccare la vendita di armi italiane.

IL COMMENTO

Se Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, dovesse essere scelto per l’incarico, con la possibilità di gestire i dossier dell’area del Golfo Persico, soprattutto quelli su sicurezza ed energia, potrebbe rappresentare uno ‘schiaffo’ per l’attuale Governo Meloni. Infatti, c’è chi sostiene che tale scelta sarebbe anche una conseguenza dello scontro diplomatico tra Roma e Parigi, perché si opterebbe per una personalità politica del precedente esecutivo e non di quello attuale.

LINK

L’indiscrezione sul possibile incarico di Luigi Di Maio e, quindi, del suo ritorno sulla scena politica, anzi europea, è stata pubblicata da Repubblica, ripresa anche da Open.