Maltempo in Emilia – Romagna, un morto e due dispersi

03/05/2023

In Emilia – Romagna il maltempo sta causando danni, disagi e, purtroppo, anche un morto e due dispersi.

Un uomo di 80 anni, infatti, è deceduto stamattina a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque del Senio esondato. L’uomo sarebbe andata in bicicletta in una strada chiusa per precauzione e sarebbe annegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Sono due, inoltre, i dispersi a Fontanelice, in provincia di Bologna, dove è crollata una casa per gli effetti del maltempo. Ne ha dato notizia il sindaco metropolitano Matteo Lepore: “Siamo particolarmente preoccupati per l’area metropolitana. Il quantitativo di pioggia caduto è molto elevato, bisogna prestare molta prudenza. Nonostante i disagi dobbiamo continuare a monitorare e lavorare”.

Sì è anche appreso che “il fiume Lamone ha rotto l’argine in prossimità del Muraglione, lato sinistro, verso Boncellino”. Così, su Facebook, il comune di Russi, a meno di 20 chilometri da Faenza e da Ravenna. “Le famiglie coinvolte sul nostro territorio sono state tutte avvisate e sfollate, si legge ancora. S’invita la popolazione a “non accedere agli argini, neppure a piedi” perché “la forza dell’acqua è pericolosa e le autorità sono attivate per procedere alle necessarie evacuazioni, la vostra presenza rischia di intralciare le operazioni, oltre ad essere motivo di pericolo. La situazione, lato Russi, resta per ora sotto controllo”.

E ancora: squadre dei vigili del fuoco stanno evacuando una ventina persone a Dovadola, sull’appennino forlivese, a causa di una frana. I vigili del fuoco sono al lavoro anche a Porcentico dove sono state evacuate due persone e soccorsi due cavalli. Al lavoro anche il Soccorso Alpino e Speleologico sta intervenendo nelle aree colpite dal maltempo con diverse squadre di terra e con una squadra a bordo di un elicottero della Polizia di Stato

Infine, al momento, le persone evacuate su tutta la provincia di Ravenna sono circa 450, soprattutto concentrate verso i confini con l’Imolese. In molti centri sono stati predisposti palazzetti dello sport, palestre e altre strutture per l’accoglienza.

Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile, ha affermato: “Seguo con grande attenzione l’evolversi della situazione critica che si è determinata nelle ultime ore in Emilia Romagna, a seguito delle abbondanti piogge. Ho già sentito il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che mi ha assicurato un suo sopralluogo in alcune aziende agricole colpite, mentre con il capo del nostro dipartimento Fabrizio Curcio abbiamo concordato che si recherà subito a Bologna per fare il punto della situazione”.