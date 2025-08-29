Temporali violenti e piogge abbondanti colpiscono l’Italia da Nord a Sud. L’ex uragano Erin alimenta una perturbazione autunnale. Sole atteso da domenica.

Un’ondata di maltempo attraversa l’Italia, iniziando dal Nord e spostandosi verso il Centro-Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma: “La fase di maltempo estremo si sposta dal Nord e dalla Toscana verso il resto del Centro e localmente al Sud”. Le autorità monitorano la situazione per le prossime 24 ore. Da sabato pomeriggio, il sole tornerà su gran parte del Paese.

Fenomeni intensi al Nord e in Toscana

L’ex uragano Erin, ancora attivo tra le Isole Britanniche e l’Islanda, alimenta una perturbazione che colpisce con forza il Nord e la Toscana. Temporali violenti si registrano in Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante, Umbria e Alto Lazio. Le spire del maltempo, tipiche di una configurazione autunnale, portano piogge intense e venti di downburst, con rischi di nubifragi. La situazione richiede massima attenzione.

Maltempo verso il Centro-Sud

Entro la tarda mattinata, la perturbazione raggiunge le Marche interne, il Lazio e la Campania. I fenomeni più intensi si concentrano tra Basso Lazio e Campania, con temporali che potrebbero causare disagi. Nel corso della giornata, piogge sparse colpiscono gran parte del Paese, con una “ritornante” perturbata che torna a interessare il Nord-Ovest e la Toscana in serata, dopo una breve pausa.

Sabato: instabilità verso i Balcani

Sabato la perturbazione si sposta verso i Balcani, ma l’Italia rimane sotto l’influenza di una variabilità perturbata. Rovesci colpiscono il Triveneto, la Toscana, il Lazio e si estendono rapidamente alle regioni adriatiche, fino al Salento. Le Isole Maggiori restano escluse dai fenomeni, mentre il tempo migliora su tutto il territorio nazionale dal pomeriggio.

Domenica: sole, ma nuovo peggioramento in vista

Domenica il sole splende su quasi tutta l’Italia, regalando una tregua dopo giorni di maltempo. Tuttavia, un nuovo peggioramento si profila al Nord-Ovest in serata, con l’arrivo di un’altra perturbazione legata all’ex uragano Erin. Questo fenomeno, tipico dell’autunno, trova a fine agosto temperature elevate e mari caldi, che forniscono energia per temporali intensi e venti forti.

Rischi legati al caldo estivo

Le perturbazioni autunnali di fine agosto incontrano condizioni estive, con mari “super caldi” che agiscono come combustibile per fenomeni estremi. “Le temperature elevate alimentano temporali violenti e nubifragi”, spiega Tedici. Gli eventi delle ultime 24 ore, con piogge torrenziali e venti di downburst, confermano la necessità di vigilanza.