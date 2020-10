La mascherina, si sa, è obbligatoria indossarla sui mezzi pubblici, in classe, nei locali pubblici, in strada quando non è possibile mantenere il distanziamento sociale, ecc..

La mascherina, però, può essere fastidiosa per chi porta anche gli occhiali. Infatti, l’aria calda espirata attraverso il naso e la bocca sale e si condensa sulle lenti più fredde, provocando l’appannamento e ostacolando conseguentemente la vista. Ebbene, alcuni consigli, pubblicati su Futura-Sciences.com, possono limitare l’effetto.

Impedire la risalita dell’aria calda

Piegare leggermene la parte superiore della mascherina – quella dov’è presente la striscia di metallo nelle chirurgiche – attorno al naso in modo che sia più stretta possibile. Oppure, fare altrettanto con un cerotto. In questo modo si limita il passaggio dell’aria calda.

Lavare gli occhiali con il sapone

Altro consiglio: lavare gli occhiali con il sapone e lasciarli asciugare all’aria. Infatti, essendo un tensioattivo (sostanze che hanno la proprietà di abbassare la tensione superficiale di un liquido, agevolando la bagnabilità delle superfici) il sapone lascia sulla superficie delle lenti una pellicola sottile che limita così l’adesione delle molecole d’acqua. Si può anche provare con lo shampoo o la schiuma da barba. Attenzione, però, si tratta di una soluzione che dura al massimo più di mezz’ora.

Fazzoletto nella parte superiore della mascherina

Il trucco è piegare un fazzoletto orizzontalmente a forma di striscia e inserirlo tra la mascherina e il naso in modo che assorba l’umidità. Bisogna ricordarsi di premere il bordo superiore della mascherina sul viso con gli occhiali in modo che il fazzoletto non cada.

Spray anti-appannamento

Originariamente destinato agli occhialini da nuoto o ai parabrezza delle auto, lo spray antiappannamento funziona secondo lo stesso principio del sapone: lascia sulle lenti una pellicola tensioattiva che ne modifica le proprietà bagnanti. Attenzione, però: le lenti antistatiche o anti – UV possono ridurre l’efficacia di questo prodotto.