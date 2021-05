Le parole del direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano

Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di Buongiorno su SkyTg24, ha affermato: «o il vaccino verrà aggiornato a tutte le varie varianti, o altrimenti con questo che stiamo usando l’immunità di gregge non la raggiungeremo mai. E su questo il sottosegretario Sileri ha ragione».

Galli, rispondendo alla domanda sulla possibilità che il coprifuoco venga spostato alle 23 o alle 24, ha commentato: «Guardiamo i numeri, per me il segnale deve essere di attenzione. Se apriamo veramente tutto, non ci sarà più l’attenzionze come sta accadendo già da 15-20 giorni».

Sempre sul tema coprifuoco, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha detto: «Sono per proseguire con il piano di riaperture già definito dal governo, che a metà mese prevedeva anche la possibile revisione dell’attuale limite delle 22, sulla base dei contagi. Ora credo ci siano le condizioni per spostarlo alle 23 o alle 24. Dare respiro agli operatori economici senza abbassare la guardia nell”a lotta al virus».