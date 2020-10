Lo ha annunciato lo stesso direttore del quotidiano

Massimo Giannini, direttore de La Stampa, ha annunciato su Twitter di essere risultato positivo al Covid19 «dopo un sabato di tosse» e, quindi, dopo un tampone effettuato.

Il giornalista, ex conduttore di Ballarò su Raitre, 58 anni, ha anche scritto: «Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo come sempre e più di sempre. Ma attenti il virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così ‘andrà tutto bene’».

Stando a quanto si è appreso, si sta procendendo a evacuare la redazione e, come da protocollo, saranno eseguiti i tamponi e sanificate la sede di Torino e di Roma, che resteranno chiuse. Da quanto si apprende, il rientro nelle due redazioni potrebbe avvenire a partire da mercoledì prossimo.

Il quotidiano, comunque, sarà regolarmente in edicola domani, martedì 6 ottobre.