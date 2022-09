"Risultato in Sicilia è motivo di orgoglio"

In Sicilia 5,11% per quanto riguarda la Camera dei Deputati e Camera dei Senatori. È un Matteo Salvini in posizione d’attesa quello che si è presentato questa mattina in conferenza stampa, conscio però della debacle ottenuta alle politiche.

Contiamo sul dato delle elezioni regionali siciliane

Incassato il colpo a livello nazionale, il leader del Carroccio ora spera nel dato siciliano e conta di poter ottenere almeno 5 o 6 deputati all’Ars. “Contiamo che il dato regionale per la Lega sia nettamente superiore al dato politico”, ha detto Matteo Salvini in via Bellerio a Milano commentando l’esito delle elezioni.

Risultato in Sicilia è motivo di orgoglio

“Per la prima volta la Lega si presenta a con il simbolo di Alberto da Giussano, presente in tutte le provincie siciliane, entrerà con numerosi esponenti al Parlamento regionale siciliano. Potrebbero essere, 5, 6 o anche 8 ma aspettiamo i risultati. Per me comunque è motivo di orgoglio.

Minardo, “Ora è tempo della responsabilità”

Anche Nino Minardo, segretario regionale Lega Sicilia – Prima l’Italia, commenta il risultato. “Desidero ringraziare gli oltre 73.000 elettori che, votando per il centrodestra, mi hanno premiato con un ampio margine di vantaggio rispetto agli altri candidati. Nel collegio uninominale di Ragusa il risultato della Lega è uno dei più confortanti al Sud, ancor più a Modica, la mia citta’. Da parte mia assicuro la continuità dell’impegno politico e parlamentare come deputato del centrodestra e come garante degli interessi di tutti i cittadini del mio territorio. Ora è il tempo della responsabilità e della coesione, è il momento di offrire una prospettiva di autentico cambiamento con il nuovo governo nazionale”.

Salvini, “A lavoro da domani”

“Sono cento tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani”, ha detto il segretario della Lega in conferenza stampa aggiungendo che il Carroccio è “il secondo partito del centrodestra e ce la giochiamo con il Pd come secondo” in assoluto. “Conto che per almeno cinque anni si tiri dritto senza cambiamenti con una maggioranza chiara di centrodestra.

“Complimenti alla Meloni, premiata l’opposizione”

Ieri ho messaggiato con Giorgia Meloni a cui faccio ovviamente i complimenti, è stata brava: lavoreremo insieme a lungo”. Secondo Salvini è stata “premiata l’opposizione – ha concluso – Fdi è stata brava a fare una forte opposizione”. Il dato politico è che “è stata premiata l’opposizione”. “Fratelli d’Italia è stata brava a fare una forte opposizione” e certo aver governato quasi due anni “non è stato semplice”, ma considerando come era la situazione “lo rifarei” ha concluso. “Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti”. “Entro la fine dell’anno – ha aggiunto Salvini – faremo i congressi in tutte le 1400 sedi. Poi faremo l’anno prossimo i congressi provinciali e regionali”.