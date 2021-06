Le parole del leader della Lega

Matteo Salvini, leader della Lega, si è prefisso un nuovo obiettivo: stop alle mascherine all’aperto.

Il segretario del Carroccio, in un punto stampa fuori dal Senato, ha affermato: «Oggi in Israele cessa l’obbligo delle mascherine al chiuso, in Belgio all’aperto. Dopo le riaperture e lo sblocco del coprifuoco abbiamo un altro obiettivo, liberare gli italiani almeno all’aperto dal vincolo della mascherina. Con 35 gradi è difficile andare in giro bendati».

STOP ALLE MASCHERINE IN ISRAELE

In Israele, infatti, dopo un anno e tre mesi di obbligo, da oggi non sono più necessarie le mascherine anti Covid al chiuso, tranne che in 3 eccezioni. Lo ha stabilito il ministero della Sanità, visto il numero estremamente esiguo dei casi, in pratica vicino allo zero.

Le eccezioni riguardano lavoratori e ospiti non vaccinati o che non sono guariti in strutture pubbliche, le residenze o case di cura per gli anziani, persone in quarantena o passeggeri di aerei.

L’obbligo, al momento, non riuiguarda le scuole perché la maggioranza degli studenti sotto i 16 anni non è vaccinata.

E A WUHAN…

A Wuhan, dove ha avuto origine la pandemia, quasi 9 mila studenti, senza mascherine e distanziamento sociale, si sono accalcati per una cerimonia del diploma di massa.