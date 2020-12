Le parole dell'infettivologo e assessore alla Salute della Regione Puglia

Pierluigi Lopalco, infettivologo e assessore alla Salute della Regione Puglia, nel giorno dell’avvio della campagna di vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia, ha affermato: «Io spero di essere il primo a vaccinarmi appena inizierà la fase 1. Io sono un medico e i medici devono dare l’esempio. Un medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere».

Auspicando «che tutti gli operatori sanitari chiamati a vaccinarsi rispondano a questo appello – ha aggiunto Lopalco – dobbiamo porre questa muraglia contro il virus che si chiama vaccinazione». Lopalco ha aggiunto: «Spero che poi rispondano i cittadini, gli anziani, le persone più deboli e via via a scalare tutti gli altri».

L’assessore ha spiegato che, dopo i 505 vaccini arrivati oggi in Puglia, le altre 95mila dosi che arriveranno a gennaio «serviranno per mettere in sicurezza operatori sanitari e anziani ospitati delle Rsa, che sono le categorie più esposte e più a rischio. Poi si andrà con un criterio di età, tutti gli anziani che stanno a casa, le categorie di rischio e chi è professionalmente più esposto al contagio, come il personale scolastico, che sarà vaccinato prima degli altri. I giovani e i bambini saranno gli ultimi a essere vaccinati».