Le previsioni de IlMeteo.it

Un ciclone dalla Danimarca porta temporali e aria fresca in Italia durante il primo weekend di agosto, con un netto calo delle temperature al Nord e al Centro. Il maltempo, però, lascerà spazio a una settimana soleggiata.

Un ciclone proveniente dalla Danimarca sconvolge il primo weekend di agosto in Italia. L’aria fresca e i temporali colpiranno soprattutto il Nord e parte del Centro, mentre milioni di italiani si spostano per le vacanze estive.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, prevede un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. “Un primo impulso danese causerà locali rovesci sulle regioni settentrionali già dal pomeriggio di venerdì”, ha affermato Tedici. Le aree più colpite includeranno la Lombardia orientale e il Triveneto.

Il picco del maltempo

Sabato 2 agosto il maltempo raggiungerà il suo apice al Nord. Temporali frequenti, a tratti intensi, si abbatteranno dalla Liguria alla Romagna, estendendosi anche all’Alta Toscana e al nord delle Marche. Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno sul Nord-Est, mentre il Nord-Ovest vedrà le prime schiarite. Le temperature crolleranno, con massime che non supereranno i 22°C al settentrione, valori tipici dell’autunno. Al Sud e nelle regioni centrali non interessate dai temporali, come Lazio, Abruzzo e Molise, il clima resterà estivo e piacevole.

Domenica tra pioggia e sole

Domenica 3 agosto la perturbazione danese si sposterà verso i Balcani, ma lascerà strascichi in Italia. Rovesci persisteranno nella notte sulla Romagna, fino al mattino in Toscana e al pomeriggio nelle Marche. Le temperature scenderanno ulteriormente al Centro, soprattutto in Umbria e nelle Marche, mentre al Nord-Ovest inizieranno a risalire. Altrove, il sole prevarrà con un clima gradevole. “Nonostante l’inizio difficile, il weekend non comprometterà le vacanze”, rassicura Tedici.

Previsioni giornaliere

Oggi, 1 agosto, il Nord vedrà un peggioramento dalle Alpi verso le pianure, con rovesci soprattutto nelle aree centro-orientali. Al Centro, il sole dominerà, con qualche nube sui rilievi e caldo nella norma. Al Sud, cielo sereno e temperature piacevoli. Sabato 2 agosto, il Nord affronterà temporali diffusi e un calo termico. Al Centro, rovesci interesseranno Alta Toscana, Umbria e Marche, mentre il Sud godrà di sole. Domenica 3 agosto, il Nord tornerà al sole, con ultimi rovesci al Nord-Est. Al Centro, piogge sparse su Marche e Abruzzo, mentre il Sud resterà soleggiato.

E dopo?

Il maltempo danese non durerà a lungo. Già da domenica pomeriggio, il tempo migliorerà, aprendo la strada a una settimana di sole e temperature in graduale aumento. Gli esperti prevedono almeno dieci giorni di bel tempo, ideali per le vacanze estive. Questo ciclone, pur portando un assaggio d’autunno, non segnerà la fine dell’estate.