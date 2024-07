Le previsioni e l'analisi de IlMeteo.it

L‘anticiclone africano Caronte è in arrivo e si preannuncia come il più caldo di sempre. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, le temperature eccezionali colpiranno non solo al suolo, ma anche in quota, a 1500 metri.

Temperature record in quota

Le temperature previste per il 19 luglio saranno eccezionalmente alte anche in quota, con 24 gradi al Nord e 27 in Sardegna. Gussoni sottolinea che questi valori sono notevolmente superiori a quelli registrati durante il primo Caronte del 2012, quando si arrivò a 20 gradi in quota. Questo indica un aumento locale delle temperature di almeno 4°C in poco più di un decennio.

Caronte 2024: caldo estremo in Italia

Il Caronte del 2024 porterà temperature estreme in molte città italiane. A Foggia e Taranto si prevedono 42 gradi, mentre Benevento, Siracusa, Firenze e Terni raggiungeranno i 41°C. Agrigento, Caserta e Ferrara vedranno temperature di 40°C. A Roma, si sfioreranno i 40°C, con una percepita di 41°C, tra il 18 e il 19 luglio, battendo potenzialmente il record assoluto di caldo per la Capitale. Anche Milano subirà il caldo, con una massima di 35°C e una percepita di 39°C a causa dell’alta umidità.

Il confronto con il passato

Il Caronte 2024 sarà significativamente più caldo rispetto al primo Caronte del 2012, quando le temperature al suolo faticarono a raggiungere i 37°C. Questo fenomeno è una conferma del cambiamento climatico. Dieci o vent’anni fa, si parlava di caldo estremo quando le temperature massime toccavano i 36-38°C. Oggi, invece, si raggiungono sempre più spesso valori oltre i 40°C all’ombra.

Il caldo estremo anche al Nord

Non solo il Sud Italia soffrirà il caldo estremo. Anche al Nord, in località come Forlì, si potrebbero toccare i 40°C. A Firenze, sotto la Cupola del Brunelleschi, il termometro potrebbe salire fino a 41°C il 18 e 19 luglio. Anche lungo le coste campane, sarà difficile trovare refrigerio con temperature previste oltre i 38°C.

Catenanuova: il picco di caldo

Catenanuova, nelle zone interne della Sicilia, sarà la località più calda con 44°C. Il Caronte 2024 porterà un caldo infernale ovunque, dalla Sicilia alla Lombardia, passando per la Capitale, dalla culla del Rinascimento (Firenze) fino alla metropoli milanese.