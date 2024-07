Punte anche oltre i 40 gradi

Un fine settimana afoso con temperature elevate, punte di 40 gradi, bollino giallo ed alta pressione protagonista ovunque con sole. Queste le previsioni meteo in Sicilia per sabato 13 e 14 agosto in Sicilia.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Allerta gialla

La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso, il 145, sul rischio incendi e ondate di calore. Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina dove sono indicati rispettivamente 35 gradi percepiti, 36 e 35.

Temperature

Temperature stazionarie. Massime tra i 31 ed i 40 gradi. Previsti 36 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 38 a Catania, 34 ad Enna, 35 a Messina, 33 a Palermo, 36 a Ragusa, 40 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è in aumento pertanto l’atmosfera torna più stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso. Non si potranno escludere residue precipitazioni a carattere sparso, soprattutto sui settori montuosi. Clima un po’ meno caldo, venti deboli da sud, mari generalmente poco mossi.

Centro e Sardegna. L’anticiclone subtropicale continua a proteggere le nostre regioni, anche se in questa giornata sarà meno caldo. Il tempo sarà contraddistinto da generali condizioni di cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Più nubi potranno interessare soltanto la Toscana. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno generalmente calmi o poco mossi.

Sud e Sicilia. Anticiclone subtropicale che continua a surriscaldare le nostre regioni e così anche questa giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o raramente poco nuvoloso praticamente ovunque. Clima molto caldo, specie in Puglia, Sicilia e costa ionica lucana. Venti deboli e mari generalmente calmi e caldi.

Domenica 14 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. L’alta pressione a matrice subtropicale torna a rinforzarsi, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà in gran parte sereno e soltanto sui settori alpini occidentali si potrà notare una maggior nuvolosità, del tutto innocua. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, i mari risulteranno calmi.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni continuano ad essere interessate dall’anticiclone africano, di conseguenza anche questa giornata vedrà condizioni di tempo stabile, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno e raramente poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente e da direzioni variabili, mentre i mari risulteranno generalmente calmi. Clima più caldo e pure afoso.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano prosegue nella sua azione di protezione e surriscaldamento delle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non troverà alcun ostacolo per poter splendere indisturbato in un cielo che sarà sereno. La nuvolosità sarà davvero occasionale e piuttosto scarsa. Venti deboli da nord, mari calmi.