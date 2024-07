Sarà un week end bollente quello siciliano e le temperature mostra una situazione di allerta già da oggi con elevato rischio di incendi nel palermitano e nelle aree centrali dell’isola. La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte di oggi, 18 luglio e per le successive 24 ore.

Per le giornate di oggi e domani – giovedì 18 e venerdì 19 luglio – è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 36 gradi centigradi (livello 3, colore rosso del livello di allerta).

Inoltre, per la provincia di Palermo, per oggi è stato dichiarato un rischio incendi di pericolosità “media” ed un livello di allerta di colore arancione ma che rischia di crescere nelle ore successive

Giovedì 18 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. L’anticiclone Caronte è sempre presente sulle regioni, ma si indebolisce un pochino. La giornata trascorrerà con un cielo a tratti nuvoloso al mattino, sia in pianura che in montagna. Diventerà più sereno nel pomeriggio, ma sui confini dell’Alto Adige non si potranno escludere delle brevi piogge. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari calmi e anche caldi.

Al sud

Centro e Sardegna. Dominio incontrastato dell’anticiclone africano Caronte, pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno su tutte le regioni e soltanto sulle coste dell’alta Toscana, al mattino, ci potranno essere più nubi. I venti soffieranno debolmente da nord. I mari saranno caldi con l’acqua a 29-30°C sulle coste adriatiche.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni continuano a essere interessate dall’alito caldo africano dell’anticiclone Caronte. La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti a parte qualche nuvola mattutina temporanea, lungo le coste tirreniche, per il resto il cielo sarà sereno. Clima molto caldo. Mari caldi con l’acqua a 27-28 gradi sulle coste. Venti deboli.

Temperature in salita nel week-end

Nel fine settimana, a partire da venerdì. previsto, però, dai meteorologi un potente rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo che determinerà la permanenza delle attuali condizioni e una lunga fase di tempo stabile e ampiamente soleggiato. Il caldo sarà intenso e nei primi giorni di questo anticiclone tenderà ad innalzarsi ulteriormente con picchi di temperature massime previsto fino a 37-40 gradi. Lungo le aree costiere e nell’immediato entroterra, gli elevati tassi di umidità determineranno afa anche intensa.