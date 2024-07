La situazione in tutta Italia

Bollino rosso per allerta caldo a Roma e in altre dieci città per la giornata di domani, sabato 13 luglio. Il dato emerge dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Assieme a Roma, domani l’allerta è di colore rosso nelle seguenti città: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescata, Rieti e Viterbo. Bollino arancione per Bari. Le stesse città sono contrassegnate dal bollino rosso anche per la giornata di domenica.

Infatti, al momento si stanno registrando temperature sempre sopra le medie stagionali: domani si prevedono picchi percepiti di 38 a Latina e di 37 a Bari e Bologna, domenica picchi di 38 ancora a Latina e di 37 a Bari, Frosinone e Roma.

Il bollino rosso, secondo la valutazione del ministero della Salute, indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.

Le previsioni

Sarà un weekend di caldo e sole con le temperature massime sui 34-38°C diffusi, cioè circa 7-9°C oltre la media del periodo. Da lunedì la canicola diventerà ancora più soffocante.

Sono queste in sintesi le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Siracusa raggiungerà i 40°C, Foggia e Taranto 39°C, Ascoli Piceno, Catania, Forlì, Lecce, Macerata, Matera e Terni 38°C. Sabato sarà segnato ancora da qualche momento di instabilità solo al mattino, poi il break temporalesco lascerà l’Italia e l’anticiclone africano tornerà più potente di prima. Nel weekend le temperature massime si assesteranno sui 34-38°C. Infine da lunedì il caldo sarà soffocante con un picco previsto tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio: i termometri a Siracusa, Taranto, Agrigento, Benevento, Foggia e Matera segneranno 41°C, una temperatura attesa, diffusa e pericolosa su gran parte del sud.