Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

La Sicilia continua a boccheggiare: sole, afa e gran caldo con temperature vicine ai 40 gradi e, ancora una volta, bollino giallo. Queste le previsioni meteo per giovedì 11 luglio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Anche per giovedì 11 luglio Palermo, Catania e Messina figurano nell’elenco delle città contrassegnate dal bollino giallo. Lo indica la nota 143 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore. Ma più in generale si boccheggerà ovunque dato che sono previste punte di 40 gradi nelle località interne.

Rimangono stabili le temperature

Temperature stabili praticamente ovunque con massime vicine ai 40 gradi.

Previsti 37 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 37 a Catania, 33 ad Enna, 34 a Messina, 31 a Palermo, 36 a Ragusa, 38 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone africano inizia a indebolirsi un po’, pertanto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, da un cielo sereno o poco nuvoloso e da un clima ancora più caldo. Da segnalare lo sviluppo e poi lo scoppio di temporali sui confini alpini, temporali che in tarda serata e nottata potranno raggiungere anche i settori prealpini e le alte pianure del Nordovest.

Centro e Sardegna. L’anticiclone subtropicale domina incontrastato sulle nostre regioni, e così la giornata sarà ancora una volta caratterizzata da un’atmosfera stabile, per cui la nuvolosità sarà davvero scarsa e temporanea, il cielo infatti risulterà in gran parte sereno. Clima ancora più caldo, notti tropicali lungo le coste, specie adriatiche. Venti deboli da nord, mari calmi.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono interessata da un possente campo di alta pressione a matrice africana. La giornata trascorrerà con una prevalenza di bel tempo, il cielo infatti si presenterà sereno su gran parte dei settori, soltanto sugli Appennini, specie in Basilicata, la nuvolosità potrà risultare più presente, a tratti pure compatta, ma senza precipitazioni previste. Venti deboli da nord.

Venerdì 12 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 5100 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. La pressione è in diminuzione sulle regioni, pertanto sin dal mattino rovesci temporaleschi interesseranno i settori alpini del Nordovest e il Trentino Alto Adige. Col passare delle ore le precipitazioni, anche molto forti, sfonderanno fin verso le Prealpi e a macchia di leopardo anche sulle zone pianeggianti, meno in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone subtropicale, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso, ma con nubi davvero scarse e occasionali. Lieve calo termico diurno. Venti deboli da direzioni variabili. I mari risulteranno generalmente calmi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano non demorde e insiste a influenzare il tempo sulle nostre regioni. Si trascorrerà l’ennesima giornata ampiamente soleggiata, il sole infatti non incontrerà grossi ostacoli per poter splendere indisturbato in un cielo praticamente sereno o con più nubi soltanto lungo le coste della Campania. Venti deboli settentrionali, mari generalmente calmi.