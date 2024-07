Massime sempre vicine ai 40 gradi in alcune città

Prosegue il caldo da bollino giallo in Sicilia con massime che in alcune località sfioreranno ancora una volta i 40 gradi. Per il resto sole ovunque e qualche nuvola passeggera. Così le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 10 luglio.

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Ancora bollino giallo

Sicilia ancora con caldo da bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale numero 142 sul rischio incendi e ondate di calore. A Palermo e Messina è indicata una temperatura massima percepita di 35 gradi. A Catania si boccheggia ancora di più: 37 gradi percepiti.

Temperature ancora con picchi vicini ai 40 gradi

Continua il gran caldo nell’isola. Massime previste tra i 31 ed i 39 gradi. Previsti 39 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 37 a Catania, 33 ad Enna, 33 a Messina, 32 a Palermo, 27 a Ragusa, 37 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone africano si espande sempre di più sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Da segnalare dei temporali, nel pomeriggio, sui confini alpini tutti. Clima più caldo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Notti tropicali.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone africano, pertanto la giornata trascorrerà sotto il segno di un ampio soleggiamento e di un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o solo temporaneamente poco nuvoloso. Clima molto caldo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno in gran parte calmi o poco mossi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale surriscalda le nostre regioni, di conseguenza questa giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti la nuvolosità sarà davvero scarsa e perlopiù occasionale e temporanea. Clima molto caldo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno mossi l’Adriatico e lo Ionio, calmi i restanti bacini.

Giovedì 11 luglio

Alta pressione protagonista ancora in Sicilia con tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 5050 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. L’anticiclone africano inizia a indebolirsi un po’, pertanto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, da un cielo sereno o poco nuvoloso e da un clima ancora più caldo. Da segnalare lo sviluppo e poi lo scoppio di temporali sui confini alpini, temporali che in tarda serata e nottata potranno raggiungere anche i settori prealpini e le alte pianure del Nordovest.

Centro e Sardegna. L’anticiclone subtropicale domina incontrastato sulle nostre regioni, e così la giornata sarà ancora una volta caratterizzata da un’atmosfera stabile, per cui la nuvolosità sarà davvero scarsa e temporanea, il cielo infatti risulterà in gran parte sereno. Clima ancora più caldo, notti tropicali lungo le coste, specie adriatiche. Venti deboli da nord, mari calmi.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono interessata da un possente campo di alta pressione a matrice africana. La giornata trascorrerà con una prevalenza di bel tempo, il cielo infatti si presenterà sereno su gran parte dei settori, soltanto sugli Appennini, specie in Basilicata, la nuvolosità potrà risultare più presente, a tratti pure compatta, ma senza precipitazioni previste. Venti deboli da nord.