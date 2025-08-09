Sole e temperature record, ma qualche temporale sulle Alpi

Temperature in aumento di 5-7 gradi sopra la media in Italia, soprattutto al Centro-Nord, con valori massimi fino a 39°C nelle zone interne del Centro-Sud.

Il secondo weekend di agosto sarà stabile e rovente, con sole diffuso e locali temporali pomeridiani sulle Alpi. Secondo il Centro Meteo Italiano, la prossima settimana il caldo potrebbe intensificarsi, diventando l’ondata più forte dell’anno.

Previsioni per oggi, sabato 9 agosto

Nord: mattinata soleggiata ovunque. Nel pomeriggio possibili acquazzoni e temporali sui settori alpini, stabile altrove. In serata ritorno di cieli sereni o poco nuvolosi.

Centro: giornata di sole pieno dal mattino alla sera, senza variazioni.

Sud e Isole: sole e tempo stabile per tutta la giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi anche di notte. Temperature: in aumento su tutta la Penisola.

Previsioni per domani, domenica 10 agosto

Nord: condizioni asciutte e soleggiate. Isolati temporali pomeridiani possibili sulle Alpi. In serata ampi spazi di sereno.

Centro: sole prevalente per tutta la giornata, con clima caldo e asciutto.

Sud e Isole: tempo stabile e cieli limpidi dal mattino alla notte. Temperature: ulteriori aumenti su tutta Italia, con picchi di 39°C nelle zone interne del Centro-Sud.

Consigli utili per affrontare il caldo