Le previsioni di Ilmeteo.it

Una perturbazione proveniente direttamente dalla Groenlandia, passando per l’Islanda, sta per mettere fine alla calda estate che ha dominato il Mediterraneo. Lo annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo di IlMeteo.it, sottolineando l’arrivo imminente di una “goccia fredda” di aria polare marittima. Questa massa d’aria si è distaccata dalle fredde coste groenlandesi, dirigendosi verso l’Europa meridionale e pronta a portare un deciso cambiamento meteorologico anche in Italia.

Temperature in calo e temporali in aumento

Nei prossimi due giorni, l’Italia vedrà un peggioramento del tempo, con temporali più frequenti e un calo delle temperature, specialmente al Nord. Questo fenomeno sarà solo un’anticipazione di quella che viene definita la vera “burrasca di fine estate”, attesa per giovedì 5 settembre. Tuttavia, l’instabilità proseguirà almeno fino al 12 settembre, con il Sud che continuerà a sperimentare gli ultimi residui di caldo africano, mentre il Nord vedrà già un leggero rinfrescamento.

Gli ultimi giorni di caldo intenso

Nelle prossime ore, il solleone continuerà a colpire il Sud Italia, con temperature che raggiungeranno i 35-37°C in Sicilia e Sardegna, soprattutto nelle città di Catania e Siracusa. Al Centro, città come Firenze, Terni e Roma registreranno punte di 33-34°C. Al Nord, invece, la situazione sarà già più mite, con Milano che vedrà temperature massime di 30°C e Torino che non supererà i 26°C. I temporali inizieranno a manifestarsi al mattino nel Sud e in Sardegna, estendendosi poi alle Alpi, agli Appennini e al Piemonte in un contesto sempre meno caldo.

Il cambiamento decisivo da giovedì

A partire da mercoledì, l’avvicinamento della burrasca porterà a un aumento dei temporali, soprattutto al Centro-Nord. Da giovedì 5 settembre, però, tutto cambierà radicalmente. La perturbazione groenlandese, dopo aver attraversato l’Europa occidentale, arriverà con forza sull’Italia. Lo scontro tra l’aria fredda polare e il caldo estivo del Mediterraneo darà vita a fenomeni intensi, inizialmente al Nord e in Sardegna, per poi spostarsi rapidamente verso le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria.

Previsioni incerte per il weekend

Tra venerdì e sabato, il meteo potrebbe concedere una breve tregua, con meno piogge e qualche sprazzo di sole. Tuttavia, da sabato sera, nuovi violenti temporali potrebbero abbattersi su gran parte del Centro-Nord, se le previsioni attuali venissero confermate. Gli esperti parlano di un possibile scenario estremo, con un calo termico di -15°C in soli sette giorni. Ad esempio, a Milano, si passerebbe da una domenica di caldo record con 34°C, a una domenica autunnale con temperature massime di 21°C.