Ecco le previsioni per giovedì 5 settembre. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 4350 metri. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Settimana dal tempo variabile

Tempo variabile nei prossimi giorni con annuvolamenti di passaggio a tratti compatti e locali rovesci o temporali sui settori interni di Campania, Calabria e Sicilia. Possibile peggioramento del tempo nel corso di martedì con rovesci e temporali sparsi specie tra Sicilia tirrenica e Calabria; ma tutto da confermare nei prossimi giorni. Temperature massime fino a 34-36°C in pianura. Per tutti gli aggiornamenti consultate il sito e l’App di 3BMeteo.

Temperature

Massime stazionarie nell’isola. Valori compresi tra i 29 ed i 34 gradi. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 34 a Catania, 29 ad Enna, 32 a Messina, 30 a Palermo, 32 a Ragusa, 34 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord – Variabile al mattino con piovaschi su centro-ovest Alpi; al pomeriggio-sera rovesci e temporali sulle Alpi, in sconfinamento all’alta Val Padana. Temperature in calo, massime tra 27 e 31.

Centro – Poche nubi su coste ed entroterra costiero, variabile dal pomeriggio sulle zone interne con qualche rovescio o temporale. Temperature in calo, massime tra 28 e 32.

Sud – Soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle zone interne, in sconfinamento alla costa ionica. Temperature stabili, massime tra 30 e 34.

Venerdì 6 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Rasserena in serata; su litorale meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4300 metri. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

