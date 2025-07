Le previsioni de IlMeteo.it

Un ciclone si abbatte sull’Italia oggi, lunedì 28 luglio, segnando un netto cambio di scenario rispetto al recente caldo africano. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, annuncia: “Il caldo è ormai un ricordo, le temperature sono crollate quasi ovunque”. Ora il Paese si prepara a un inizio settimana segnato da temporali intensi, forti venti e possibili nubifragi, con le regioni centrali più esposte. L’arrivo di correnti atlantiche più fresche, in contrasto con i mari ancora caldi, crea le condizioni per fenomeni estremi, tra cui supercelle temporalesche.

Regioni a rischio

Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo affronteranno i rischi maggiori. Le celle temporalesche potrebbero generare raffiche di vento intense e nubifragi localizzati, con ingenti quantità d’acqua in poco tempo. Questi fenomeni, spesso circoscritti, minacciano allagamenti, frane e danni, specialmente in aree urbane o territori fragili dal punto di vista idrogeologico. Brescia avverte: “Questi eventi estremi colpiscono zone limitate, ma con grande impatto”.

Venti di Maestrale in azione

I venti di Maestrale domineranno la scena, con raffiche che nelle aree più esposte, come la Sardegna, coste e rilievi, potrebbero raggiungere 80-90 km/h. Le autorità invitano a prestare attenzione, soprattutto in zone montuose e costiere. La combinazione di venti forti e temporali aumenta il rischio di disagi, come caduta di alberi o interruzioni di energia.

Miglioramenti in vista

Da martedì pomeriggio-sera, il maltempo lascerà spazio a un miglioramento. Residui rovesci potrebbero interessare il Medio Adriatico e il Sud, ma si tratterà di fenomeni isolati e brevi. Mercoledì 30 porterà sole prevalente, con temporali pomeridiani limitati ai rilievi. Le temperature, inferiori alla media stagionale, garantiranno un clima piacevole, senza il ritorno immediato del caldo intenso.

Tendenze a lungo termine

Nessuna rimonta anticiclonica significativa si profila all’orizzonte. L’Italia chiuderà luglio e aprirà agosto con temperature fresche, sotto la media, e un possibile nuovo peggioramento nel weekend. La pressione tenderà ad aumentare, favorendo maggiori spazi soleggiati, ma il clima resterà instabile.

