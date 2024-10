Le previsioni di IlMeteo.it

L’Italia sta affrontando una settimana di piogge torrenziali e maltempo estremo che si protrarrà fino a giovedì. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, due violenti sistemi atmosferici stanno convergendo sul Centro-Nord. La prima perturbazione, già in atto, è collegata a un ciclone extratropicale con epicentro nel Galles, mentre la seconda, ancora più pericolosa, è l’uragano Kirk, che si sposterà su Francia e Germania giovedì​.

Precipitazioni intense sulle regioni settentrionali e centrali

Il primo fronte di maltempo ha portato nubifragi in Liguria, Alta Toscana, Alpi e Prealpi, con estensioni fino alla Pianura Padana, Umbria e Lazio. Le piogge, violente in alcune aree, hanno colpito anche Sardegna e Campania. Al Sud, al contrario, si registrano temperature molto elevate, con picchi di 29°C a Bari e 28°C in Sicilia, alimentate dai venti di Scirocco.

Accumuli significativi e allerta per le zone alpine

Le aree montuose del nord Italia sono tra le più colpite, con accumuli di pioggia che superano i 200 litri per metro quadrato in Liguria, Piemonte e Lombardia, causando allagamenti e frane. Le autorità raccomandano massima attenzione agli allarmi della Protezione Civile, che ha emesso bollettini di allerta per la possibilità di inondazioni e mareggiate.

Breve tregua prima dell’arrivo dell’uragano Kirk

Mercoledì, una breve pausa tra i due sistemi ciclonici porterà condizioni atmosferiche relativamente più tranquille, con schiarite e solo qualche sporadica pioggia su Liguria, Alta Toscana e Triveneto. Tuttavia, già da giovedì, l’Italia sarà nuovamente colpita da Kirk, che entrerà in Europa come ciclone extratropicale. Sebbene il passaggio sulle acque fredde dell’Atlantico settentrionale attenuerà la sua forza, sarà comunque una minaccia per il Centro-Nord, con precipitazioni meno violente ma accompagnate da venti burrascosi e rischi di mareggiate​.

L’uragano Kirk, un evento raro in Europa

Gli uragani che raggiungono l’Europa sono estremamente rari. Negli ultimi anni, solo due tempeste, Ophelia e Lorenzo, hanno raggiunto il continente, ma nessuna ha avuto un impatto significativo come si prevede per Kirk. Il suo arrivo nel cuore dell’Europa lo rende un evento meteorologico eccezionale.

Italia divisa tra caldo e maltempo

Con l’uragano che imperverserà al Nord, le regioni meridionali vivranno un insolito caldo estivo. Le temperature raggiungeranno i 35°C in Sicilia e i 26°C a Roma, creando un netto contrasto con il Nord, dove piogge, vento e mareggiate continueranno a caratterizzare le condizioni meteorologiche fino a venerdì.