Le previsioni di Ilmeteo.it

Il prossimo fine settimana si preannuncia come il più caldo dell’anno, con temperature minime che non scenderanno sotto i 27 gradi in città come Brindisi e Genova. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, avverte che queste saranno le notti più calde del 2024, con valori minimi eccezionalmente alti (non sotto i 29 °C).

Pressione africana sull’Europa

Sanò conferma l’espansione dell’alta pressione, che porterà a temperature fino a 12°C sopra la media in Francia e Germania e fino a 8°C in Italia. Questo fenomeno atmosferico determinerà un’ondata di calore straordinaria, soprattutto durante la notte.

Notti bollenti in tutta italia

Le temperature minime non daranno tregua, con valori attesi di 25°C a Massa, Messina, Reggio Calabria e Treviso, mentre Firenze, Napoli, Pisa e Venezia vedranno il termometro fermarsi sui 24°C. Sanò prevede inoltre un ulteriore aumento delle minime tra domenica e lunedì, con picchi fino a 29°C in alcune località.

Temperature massime estreme

Anche le temperature massime si allineeranno al trend nordafricano, avvicinandosi ai 40°C da nord a sud del Paese. Pochi temporali pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici riusciranno a disturbare questa ondata di calore.

