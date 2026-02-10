Le previsioni da IlMeteo.it

L’anticiclone resta fuori gioco e l’Italia si prepara a vivere una delle settimane meteorologicamente più estreme dell’inverno: prima piogge torrenziali, vento e neve record, poi un brusco ribaltone polare proprio a ridosso di San Valentino. A delineare lo scenario è Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it, che parla senza mezzi termini di una configurazione capace di collegare Caraibi e Lapponia nel giro di pochi giorni.

Il grande assente: l’anticiclone

Secondo l’analisi meteorologica, la stabilità atmosferica continuerà a mancare. Come spiega Tedici:

“L’Anticiclone è il grande assente e non si farà trovare neppure questa settimana. L’Italia resterà terra di conquista delle perturbazioni atlantiche, intrappolata in una configurazione meteorologica estrema che collegherà idealmente i Caraibi alla Lapponia nel giro di pochi giorni”.

Il “fiume atmosferico” dai Caraibi

Fino a giovedì, l’Italia sarà investita da un flusso di umidità straordinario.

“Questo vero e proprio fiume atmosferico attraverserà l’Atlantico causando prima pesanti alluvioni nella Penisola Iberica (Portogallo e Spagna in primis) per poi scaricare tutta la sua energia sull’Italia”.

Un meccanismo noto agli studiosi ma sempre più frequente e violento.

Piogge torrenziali e neve eccezionale sulle Alpi

Gli effetti saranno doppi e opposti a seconda delle aree.

❄️ Nord-Ovest: neve record

Valle d’Aosta letteralmente sepolta dalla neve

Accumuli eccezionali oltre i 1500 metri

Area del Monte Bianco tra le più colpite

Il fenomeno è legato allo sbarramento orografico delle correnti umide.

?️ Versante tirrenico: pioggia senza tregua

Piogge abbondanti e persistenti

Terreni già saturi

Fino a 200 mm stimati

Le aree più esposte: Campania e Calabria tirreniche.

Vento e mareggiate: attenzione a Sardegna e Sicilia

Da mercoledì, entra in scena anche il vento.

“Eolo alzerà la voce con burrasche violente, colpendo in particolare la Sardegna e la Sicilia, dove il mare diventerà grosso e sono previste mareggiate intense lungo le coste esposte”.

Il ribaltone di San Valentino: arriva il gelo dalla Lapponia

La seconda parte della settimana segnerà un cambio radicale.

“Poi arriverà il ribaltone di San Valentino: se la prima parte della settimana sarà ‘caraibica’ (umida e mite), il weekend ci riserverà un colpo di scena polare”.

Il protagonista sarà il “Ciclone di San Valentino”, alimentato da aria gelida in arrivo dalla Lapponia.

❄️ Crollo termico verticale

Pioggia che diventa neve subito al Nord

Domenica 15 (San Faustino) : neve anche al Centro-Sud

Fiocchi fino a bassa quota

Uno scenario suggestivo ma con potenziali problemi alla viabilità.

FAQ

Perché piove così tanto in pochi giorni?

Per l’arrivo di un fiume atmosferico carico di umidità.

Cos’è il Ciclone di San Valentino?

Una depressione alimentata da aria polare in discesa dalla Lapponia.

Nevicherà anche al Sud?

Sì, domenica sono possibili fiocchi fino a bassa quota.

È una situazione normale?

È sempre più frequente negli ultimi anni.

Ci saranno disagi?

Sì, soprattutto per viabilità e zone costiere.