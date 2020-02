Le previsioni in Sicilia

Una giornata all’insegna del bel tempo anche per domani in Sicilia. Una tendenza che dovrebbe essere confermata per l’intera settimana nonostante formazioni ed addensamenti nuvolosi che non daranno luogo piogge degne di nota.

Un campo di alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato; da segnalare solo la formazione di nubi basse sul Tirreno.

Clima piuttosto mite con massime localmente superiori ai 20°C. Venti deboli variabili, mari poco mossi.