Le previsioni dell'11 settembre

Ancora nel segno della variabilità ma in graduale miglioramento in particolar modo sul versante occidentale dell’Isola. Queste le condizioni meteo previste per domani in Sicilia. Nuvole si alterneranno a spazi di sereno, ancora possibili piovaschi nel settore sud orientale dell’Isola.

Le temperature saranno stabili . Ventilazione deboli in prevalenza orientali, fino a moderati sui Canali. Mari poco mossi o mosso lo Ionio ed il Canale di Sicilia