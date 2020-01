Le previsioni in Sicilia

Giornata in linea con quella appena trascorsa, quella prevista per domani in Sicilia. Ancora bel tempo un po’ ovunque nell’Isola salvo per qualche sporadico addensamento nuvoloso sul versante nord occidentale dell’Isola. Graduale intensificazione della nuvolosità dal pomeriggio sera.

Temperature stazionarie altrove con picchi di 16-18°C lungo le coste siciliane e su Crotonese, Catanzarese e Locride; minime in generale rialzo. Venti deboli o moderati in rotazione dai quadranti meridionali. Mari: Tirreno mosso, poco mosso gli altri bacini.