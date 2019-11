Sarà ancora una domenica di tempo incerto nella Sicilia del Nord e di pioggia nella parte sud dell’isola. L’ultimo giorno del fine settimana lungo di Ognisanti non smentisce la tendenza al cattivo tempo.

La pioggia farà la sua comparsa nel catanese e nel ragusano ma si tratterà di rovesci ordinari senza carattere di pericolosità. Tempo coperto e piovasachi anche nel Siracusano. Nubi e piogge isolate o a tratti anche nella Sicilia centrale fra Enna e Caltanissetta.

Tempo nuvoloso ma con minori possibilità di pioggia fra Palermo e Trapani. Coperto nell’area messinese.

In generale al Sud tempo in ulteriore peggioramento con piogge e temporali in estensione dalla Campania ai restanti settori. Temperature stabili, massime tra 20 e 25.

Il maltempo continuerà anche nella prima parte della settimana che va ad iniziare