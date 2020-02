Le previsioni in Sicilia

Giornata in linea con l’odierna quella prevista per domani in Sicilia. Una giornata tra sole e nuvole ma con ampi spazi di sereno solo in pomeriggio-serata la copertura nuvolosa si andrà facendo sempre più intensa e stratificata.

Temperature in lieve calo, venti intorno SO, da deboli a moderati. Mari poco mossi ma moto ondoso in aumento.