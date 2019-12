Le previsioni in Sicilia

Una domenica ancora all’insegna dell’instabilità con addensamenti nuvolosi che si alterneranno a deboli piogge. Ma sopratutto domenica all’insegna dei venti di burrasca con folate previste su Palermo fino a 90 chilometri orari. Nel capoluogo rimarranno chiusi i giardini e le ville comunali.

Temperature in rialzo nei valori minimi, in sensibile diminuzione dal pomeriggio-sera, specie lungo il versante tirrenico. Il rinforzo della ventilazione sarà dapprima di Ponente e poi di Maestrale. Attese raffiche prossime o superiori alla soglia degli 80-100 km/h su valli e crinali di Madonie, Nebrodi, Peloritani, Aspromonte, Serre, Sila e Campania nordorientale e forti burrasche su basso Tirreno e Canale di Sicilia. Moto ondoso dei mari in decisa intensificazione: da molto agitato a localmente grosso il basso Tirreno con intense mareggiate lungo le coste esposte. L’allerta sui venti proseguirà sino a lunedì.