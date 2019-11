Le previsioni

Giornata all’insegna del maltempo, così come annunciato e previsto in queste ultime ore. Piogge anche a tratti temporalesche interesseranno la Sicilia per l’intera giornata.

Fiocchi di neve possibili su Nebrodi, Etna fino verso i 1600-1700m.

Temperature in calo. Venti forti di Scirocco sulle zone ioniche, rotazione a Ponente e Libeccio su Sicilia e tirreniche. Mari agitati