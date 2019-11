Le previsioni

Ancora una giornata nel segno dell’instabilità quella prevista per domani nell’Isola. Nuvolosità e spazi di sereno si alterneranno per l’intero corso della mattinata. Possibilità di piogge nel settore occidentale dell’Isola. Graduale peggioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio-sera con intensificarsi della copertura nuvolosa e della possibilità di piogge a tratti anche intense.

Temperature massime in calo sulle regioni peninsulari, in temporanea ripresa in Sicilia. Venti moderati, a tratti tesi, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali (O-SO). Mari molto mossi.