Le previsioni in Sicilia

Ancora un inizio di weekend con piogge e maltempo sopratutto sul versante settentrionale dell’Isola. Meglio le condizioni meteo sul resto dell’Isola. La situazione andrà gradualmente migliorando nel corso della giornata.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani 14 dicembre. Per la città di Palermo il livello di allerta è di colore giallo. In particolare, si legge nel bollettino “Dalla tarda mattinata di venerdì 13 dicembre 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta violenta. Forti mareggiate lungo le coste esposte”.