Le previsioni

Il previsto maltempo sembra non confermato almeno in Sicilia dove la giornata sarà contraddistinta da residua instabilità con ampi spazi di sereno ma non da piogge degne di nota.

Temperature in diminuzione di 3-6 gradi rispetto alla giornata precedente. Venti tesi di Maestrale, in graduale rotazione a Ponente e Libeccio dalla sera a partire dal Tirreno occidentale e dai litorali campani.

Mari: basso Tirreno agitato o localmente molto agitato al mattino con mareggiate su Lametino, Vibonese, Reggino tirrenico, Messinese ed Eolie, in attenuazione dal pomeriggio; Canale di Sicilia da agitato a molto mosso; Ionio molto mosso a largo, poco mosso sotto costa.