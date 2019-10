Le previsioni

Domani giornata nel segno dell’instabilità. Di mattina ampi spazi soleggiati dal pomeriggio mentre nel pomeriggio si assisterà ad un graduale peggioramento di condizioni climatiche con possibili episodi temporaleschi già in serata sopratutto nel Trapanese e nell’Agrigentino.

Temperature in lieve flessione. Venti in generale rotazione e rinforzo dai quadranti meridionali, fino a tesi da SO a largo dello Ionio e del Tirreno occidentale. Mari da poco mossi a mossi.