Le previsioni in Sicilia

Dopo il brusco abbassamento delle temperature che ha riportato i valori nella norma del periodo ecco che già il bel tempo torna a farsi riprendere campo in modo deciso e netto.

Un campo di alte pressioni torna a stabilizzare il tempo sulle nostre regioni meridionali. Giornata nel complesso stabile e soleggiata eccetto per qualche addensamento sparso.

Temperature in aumento, venti in prevalenza da NO anche moderati, mari mossi.