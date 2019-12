Le previsioni in Sicilia

Foschia e coperture nuvolose saranno la nota che contraddistinguerà la giornata di domani in Sicilia, sopratutto sul versante centro meridionale dell’Isola.

Una tendenza che durerà per l’intero corso della giornata e che in serata potrebbe portare ad isolati piovaschi.

Temperature in aumento sui versanti tirrenici, con punte di oltre 21-22°C, specie sul messinese tirrenico, in calo su Calabria ionica e Sud Sicilia. Venti in nuovo rinforzo sulla Sicilia settentrionale.