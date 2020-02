Le previsioni in Sicilia

Ancora una fine settimana all’insegna, del sole e del bel tempo con temperature miti e primaverili. Questa la previsione per questa prima domenica di marzo.

Temperature in aumento su Sicilia e Calabria, venti in rotazione e rinforzo da SO, mari mossi.

La perturbazione di origine atlantica che dovrebbe portare piogge e maltempo a partire dal centro nord in Sicilia non arriverà prima di martedì quando nell’Isola sono previste piogge e temporali.