Torna il maltempo in Sicilia.

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo valido da oggi pomeriggio alle 24 di domani, giovedì 19 settembre, per rischio idrogeologico di livello “Giallo”.

Sono in arrivo rovesci e temporali che non coinvolgeranno solo la Sicilia ma anche altre regioni italiane.

La discesa di aria fredda provocherà un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche settentrionali, che nelle prossime ore interesserà anche i versanti adriatici centro-meridionali dell’Italia.

La perturbazione sarà accompagnata da venti provenienti dal nord con conseguente abbassamento delle temperature.

Le precipitazioni saranno più frequenti nella parte interna ed ovest della Sicilia.

Come scrive 3bmeteo.com, la notte si verificheranno precipitazioni intense sul messinese tirrenico. Temperature in diminuzione, più marcate in Campania. Ventilazione in rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali. Ionio poco mosso, Canale di Sicilia e Tirreno da poco mossi a mossi. Moto ondoso in generale aumento.