Le previsioni in Sicilia

Giornata in linea con quella di oggi quella prevista per domani in Sicilia, tra sole e nuvole. Maggiori addensamenti nuvolosi si registreranno sopratutto sul versante sud occidentale. Sull’area orientale maggiori spazi di sereno.

Un’incertezza climatica che accompagnerà anche la giornata di giovedì

Venti deboli settentrionali in rotazione e rinforzo ai quadranti sud occidentali, sino a tesi. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.