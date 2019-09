Le previsioni

Sole e poche nuvole per questo inizio di weekend in Sicilia. Il primo giorno di sereno e di maggiore stabilità rispetto a quanto registrato negli ultimi giorni.

Temperature in flessione nelle località tirreniche, con poche variazioni e nelle medie di inizio settembre altrove. Venti deboli moderati da NO in Sicilia. Ionio poco mosso, Basso Tirreno mosso, Canale di Sicilia molto mosso.

Una nuova saccatura di origine nordatlantica raggiungerà la zona del Mediterraneo all’inizio della prossima settimana: dalla sua evoluzione e dal probabile isolamento di una circolazione ciclonica tra i mari italiani e la Tunisia scaturirà con buona probabilità un nuovo, esteso peggioramento del tempo sulla Sicilia che dal 9-10 settembre potrebbero essere raggiunte a più riprese da piogge e temporali.

La dinamica sopra descritta, soggetta ad importanti variazioni e ad un elevato margine di incertezza previsionale, necessita tuttavia di sostanziali conferme nei prossimi aggiornamenti.