Le previsioni in Sicilia

Insomma il bel tempo sembra proprio essere tornato e cosi regalarci un weekend stabile e gradevole anche nelle temperature.

Un campo di alte pressioni è presente sul Mediterraneo e regala una nuova giornata stabile e soleggiata.

Non mancheranno annuvolamenti sulla Sicilia tirrenica e qua e là sui rilievi delle altre zone. Dalla sera tendenza ad un aumento della nuvolosità alta e stratiforme sulla Sicilia. Temperature in aumento con punte di 15-16°C, venti deboli in prevalenza da ONO con mari poco mossi